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  4. Adana'da eş vahşeti! Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı

Adana'da eş vahşeti! Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı

06.04.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Boşandığı 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Şükriye Gür'ü bıçaklayarak öldüren 41 yaşındaki Ümit Sevinç, aynı bıçakla boğazını keserek, intihar girişiminde bulundu. Ekipler, yaptığı kontrolde, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, Sevinç de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ümit Sevinç'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Adana'da eş vahşeti! Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı

Olay, sabaha karşı Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yıl önce evlenen Ümit Sevinç ve Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı. Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü, daha sonra kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı.

KOMŞULAR, İHBAR ETTİ

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin kapısı açılmayınca itfaiyeyi aradı. İtfaiyecilerin gelmesiyle evin çelik kapısının kırılmasının ardından içeri giren ekipler, Ümit Sevinç ile Şükriye Gür'ü kanlar içinde yatarken buldu.

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OTOPSİ YAPILACAK

Ekipler, yaptığı kontrolde, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevinç de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ümit Sevinç'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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