Adana'da eşini öldüren kişi cinayeti böyle planlamış! 'Kızım yalvarsa da öldürdüm'

Adana'da iddiaya göre, 4 çocuk annesi Fadime Koca, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kaynakçı eşi Rahim Koca'dan boşanmak istedi. Eşi hakkında bir kez de kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Fadime Koca, çocuklarını da alarak 2021 yılının Eylül ayında evi terk etti. Ev kiralayan Koca, eşinin kendisini bulması nedeniyle başka bir adrese taşındı.

YENİ ADRESİ DE BULDU

Yeni evin Sarıçam ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde olduğunu öğrenen Rahim Koca, adresi bulmaya çalıştı. 3 gün boyunca araştırma yapan Koca, daha sonra eşi ile çocuklarını yaşadığı adresi buldu. Rahim Koca, 21 Mart'ta 09.00 sıralarında mahalleye gitti ve karton kutudaki pompalı tüfeği evin yakınındaki bir araziye sakladı. Daha sonra eşinin ve kızının semt pazarına gittiğini öğrenen Koca, önlerini keserek konuşmak istedi. Fadime Koca, bu isteği geri çevirdi.

2 EL ATEŞ EDİP, KAÇTI

Daha sonra evin yakınına dönen Rahmi Koca, sakladığı pompalı tüfeği alarak eşi ve kızı Nilüfer'in pazardan gelmesini bekledi. Eşi ile kızının eve yaklaştığını gören Koca, tekrardan önlerini kesti. Koca'nın pompalı tüfeği annesine doğrulttuğunu gören Nilüfer, araya girmek istedi. Kızını dinlemeyen baba, eşine iki el ateş etti. Başına ve bacağına kurşun isabet eden Fadime Koca, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fadime Koca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan Rahim Koca'nın yakalanması için çalışma başlattı. Fadime Koca’nın cenazesi, 22 Mart'ta toprağa verildi.

'PUSU KURUP, BEKLEDİM'

Polis ekipleri, Rahim Koca'nın olaydan sonra geceyi ormanda geçirdiğini, sabah da Sarıçam ilçesi, Mustafalar Mahallesi'ndeki büyük kızı E.Ö.'nün evine gittiğini tespit etti. Jandarma ile adrese baskın yapan ekipler, Koca'yı eve girmek üzereyken yakaladı. Gözaltına alınan Koca emniyetteki ifadesinde, "Evin çevresinde pusu kurup bekledim. Eşim ile kızım pazara giderken karşılarına çıkıp, çocuklarımı görmek istediğimi söyledim. Beni görmek istemediklerini söyleyince karton kutuda sakladığım tüfeği çıkarttım. Kızım araya girip yalvardı ama ateş ettim. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahmi Koca, tutuklandı.

(DHA)



