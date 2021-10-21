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  4. Adana'da eski koca dehşeti! Sokak ortasında bacaklarından vurdu

Adana'da eski koca dehşeti! Sokak ortasında bacaklarından vurdu

21.10.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Ayfer Y. (44), işe giderken eski eşi tarafından sokak ortasında iki bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 07.45 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için yola çıkan Ayfer Y., kaldırımda yürüdüğü sırada eski eşi H.K.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerle her iki bacağından yaralanan kadın, yere yığılırken, saldırgan ise koşarak bölgeden uzaklaştı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayfer Y., ambulansla yakındaki Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan H.K.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Adana silahlı saldırı
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