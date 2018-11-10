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Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 08:25 | Son Güncelleme

Adana'da henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki otomobilden atlayan F.A. , yaralandı. F.A, diğer araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobilde bulunan F.A. isimli kadın, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki araçtan atladı.

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KIL PAYI KURTULDU

Kadının atlamasının ardından durmayan otomobil, hızla uzaklaştı. Kadının atladığını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yoldan geçen diğer araçların altında kalmaktan kıl payı kurtulup sadece düşme nedeniyle yaralanan kadın, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin kime ait olduğunu ve F.A.'nın neden araçtan atladığını araştıran polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Kaynak: DHA


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