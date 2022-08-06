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Adana'da ev sahibinin kiracıya yaptığı şaşkına çevirdi! Duştan çıkıp görünce şoke oldu

06.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir ev sahibinin kiracısına yaptığı şey akıllara durgunluk verdi. Evli ve 2 çocuklu olan Hacer Kondu (31) isimli kiracının, 3 aydır kirasını ödemediğini iddia eden ev sahibi, dairenin elektriğini kesti ve çelik kapısını çaldı. Tüm bu olanlar sırasında duşta olduğunu ve evden çıkmayacağını ifade eden Kondu, "Çocuklarımla bu şekilde yaşayacağım" dedi.

Adana'da ev sahibinin kiracıya yaptığı şaşkına çevirdi! Duştan çıkıp görünce şoke oldu

Adana’da bir ev sahibi, 3 ay kirasını geciktiren kiracısının çelik kapısını çalıp elektriğini kestirdi. Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı...

Eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu, yaklaşık 1 sene önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde M. D. isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı. Ancak Kondu, iddiaya göre, 3 aydır kirasını ödeyemedi. Ev sahibi M.D. ise genç kadından kirayı ödemesini ve evi boşaltmasını talep etti. Hacer Kondu ise evden şu anda ayrılamayacağını söyledi.

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ÇELİK KAPIYI ÇALIP ELEKTRİĞİ KESTİRDİ

Geçen gün öğle saatlerinde eve gelen M.D., evin çelik kapısını söktürdü ve ana şalterden genç kadının evinin elektriğini kestirdi. Tüm bunlar yaşanırken banyoda olduğunu söyleyen genç kadın, çıktığında ise kapısının olmadığını gördü. Bu sırada ev sahibi ise 'Evi boşaltıp gideceksin' dedi.

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HER ŞEY DUŞTAYKEN OLDU

Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı. Yaşananlara ilişkin konuşan Hacer Kondu, "Duştayken ev sahibim geldi. Biranda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğimi söyledi. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim" diye konuştu.

Ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini öne süren Kondu, "2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım" dedi. (İHA)

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