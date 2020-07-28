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Adana’da eylem ve etkinlikler 3 gün yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

Adana’da, terör örgütlerinin milli birlik ve beraberliği tehdit edecek ve provokatif eylemlerde bulunabileceği gerekçesiyle il genelinde her türlü eylem ve etkinlik 3 gün süreyle yasaklandı.

Adana’da eylem ve etkinlikler 3 gün yasaklandı

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant-çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, gibi her türlü eylem ve etkinliğin 3 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada daha sonra şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY, DHKP/C ve DAEŞ başta olmak üzere, diğer terör örgütlerinin ve marjinal sol grupların da PKK/KCK terör örgütü ve yanlısı oluşumlarla eylem birlikteliği sağlayabileceği, terör örgütü elemanları-sempatizanları vasıtasıyla korsan gösteriler düzenleyebileceği, yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi etkinliklerin terör örgütüne müzahir kitlelerce amacından saptırılarak, terör örgütüne eleman kazandırmak ve tabanı canlı tutabilmek için terör örgütü propagandasına dönüştürebilecekleri, halkı kışkırtarak güvenlik güçleri ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirerek kaos ortamı oluşturabilecekleri, ülkemizi uluslararası kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalışabilecekleri ve bu sebeplerle Anayasa ile güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetleri istismar edebilecekleri değerlendirilmektedir. Bu çerçevede ilimiz sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve halk sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 28 Temmuz 2020 tarihi saat 00.01’den başlayarak 3 gün süreyle, ilimizde gerçekleşmesi muhtemel açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant-çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme gibi her türlü eylem ve etkinlikler ilimiz genelinde yasaklanmıştır."

(İHA)

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