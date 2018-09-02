HABER

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 22:15 | Son Güncelleme

Adana’da kullanılmayan bir fabrikanın duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda 8 araç kullanılmaz hale geldi.

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yüksek bir ses duyması üzeri dışarı baktığında araçların üzerine duvar çöktüğünü gördü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Duvarı çökmesi neticesinde 8 araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANAA

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN CANLI YAYIN YAPTI

8 aracın kullanılamaz hale geldiği olayda, bir vatandaş pes dedirtti. Araçların olduğu bölgeyi merakla izleyen vatandaşlar, cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Takipçilerine canlı yayın veren vatandaş araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
Kepçe evin bahçesine girdi: 1 ölü, 3 yaralıKepçe evin bahçesine girdi: 1 ölü, 3 yaralı
Başından vurulup, portakal bahçesine gömülen kişinin katilleri yakalandıBaşından vurulup, portakal bahçesine gömülen kişinin katilleri yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana fabrika duvar

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Trabzon'da ilginç görüntü! Süs havuzunda karate

Trabzon'da ilginç görüntü! Süs havuzunda karate

'Bal yemeyi çok severim' dedi, iki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi!

'Bal yemeyi çok severim' dedi, iki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.