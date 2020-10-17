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Adana'da feci kaza! 4 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2020 00:05 | Son Güncelleme

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Adana'da feci kaza! 4 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Değirmendere Mahallesi Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İskenderun yol ayrımı yakınında meydana geldi. Abdulgani Öner yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Yunus Emre Ağca'nın kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçlarda bulunan Dilşah Öner, Şükriye Öner ile Makbule Güner ve Şehmus Güner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdulgani Öner Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, Yunus Emre Ağca, Bayram Gökdemir ve Şehmus Öner ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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