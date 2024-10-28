HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da feci kaza! Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

28.10.2024 00:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, kaldırımdaki ağaca çarpan motosikletin devrilmesi sonucu Muhammed Hasan Ayeş (29) ve Yusuf Örs (17) hayatını kaybetti.

Adana'da feci kaza! Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Kadın kuaförü Muhammed Hasan Ayeş, yanına kalfası Yunus Örs'ü alıp, iddiaya göre markete gitmek için motosikletiyle yola çıktı.

METRELERCE SAVRULDULAR

Ayeş yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, kaldırımdaki ağaca çarptı. Devrilen motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu.

AA-20241027-36031486-36031484-ADANADA_DEVRILEN_MOTOSIKLETTEKI_2_KISI_OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Adana motosiklet
En Çok Okunan Haberler
İnanılmaz! Kerem Aktürkoğlu 4 dakikada 2 gol attı

İnanılmaz! Kerem Aktürkoğlu 4 dakikada 2 gol attı

Çinli otomotiv devi için özel yasa çıkarıldı! Samsun'da yeni fabrika açılacak

Çinli otomotiv devi için özel yasa çıkarıldı! Samsun'da yeni fabrika açılacak

AFAD duyurdu: Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Adana depremi sonrasında Naci Görür'den uyarı geldi: 'Deprem dirençli Adana'yı kurun'

Adana depremi sonrasında Naci Görür'den uyarı geldi: 'Deprem dirençli Adana'yı kurun'

Bağcılar'da polisi alarma geçiren olay! Evden taşınan kiracı, geride bomba süsü verdiği yelek bıraktı

Bağcılar'da polisi alarma geçiren olay! Evden taşınan kiracı, geride bomba süsü verdiği yelek bıraktı

Akıllara durgunluk veren ölüm sosyal medyayı ikiye böldü

Akıllara durgunluk veren ölüm sosyal medyayı ikiye böldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.