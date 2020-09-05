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  4. Adana'da feci kaza! Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin bagajından fırladılar

Adana'da feci kaza! Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin bagajından fırladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

Adana'da, iki aracın çarpışması sonucu otomobilde bulunan yolcular, çarpmanın şiddetiyle açılan bagaj kapağından yola savruldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da feci kaza! Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin bagajından fırladılar

Kaza, Çukurova İlçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Ali Seyfi Çağlar idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Rümeysa Yıldırım yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yıldırım'ın aracında bulunan 2 kişi, bagaj kapağının açılması sonucu yola savrulurken, otomobilde bulunan diğer yolcular İsminur Koç, Azra Koç, Ayşe Koç, Abdullah Koç ve Elzem Koç yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Ali Seyfi Çağlar'ın yanında bulunan Günnur Özdemir'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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