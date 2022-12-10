Adana'da feci kaza! Çift römorklu traktör devrildi:

Adana'daki kaza saat 14.00 sıralarında Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift römork takılı Özay K. yönetimindeki traktör, ormanlık alana fidan dikimi dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza sırasında devrilen römorkta bulunan 47 kişi yaralanarak Kozan devlet hastanesine kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan Hüsnü K. kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Adana’ya sevk edildi. Burada tüm müdahalelere rağmen ağır Hüsnü K. hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. (İHA)