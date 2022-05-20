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Adana'da feci kaza! Ekip aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı

20.05.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gece saatlerinde meydana gelen kazada polis aracı, otomobil ile çarpıştı. Kavşakta yaşanan feci kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Adana'da feci kaza! Ekip aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis ekibi, destek amaçlı bir olaya giderken Türker T. yönetimindeki 01 TT 554 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Araçta sıkışan polis memurunun durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuru M.K. ile otomobildeki Türker T., Gazi Y. ve Hüseyin S., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Kazada ağır hasar alan polis aracı ve otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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trafik kazası polis Adana
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