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  4. Adana'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 5 yaralı

13.08.2023 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Adana'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Ayşehoca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Anıl A.A. (38) yönetimindeki kamyonet ile İsmail B. idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle sürücüler ve araçta bulunan Ramazan G., Doğan K., Yunus E. ve Gökay Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Yaralılar ambulanslarla Kozan, Ceyhan ve Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Anıl A.A. hastanede hayatını kaybetti. (DHA)

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