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  4. Adana'da feci kaza! Panelvan’ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! Panelvan’ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 02:14 | Son Güncelleme

Adana’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi panelvan’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 48 yaşındaki Kutbettin Elçi yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan geçen panelvan sürücüsü Oktay U. (59) Elçi’ye çarptı.

Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Elçi’nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Oktay U. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazası

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