Adana'da feci kaza! TIR sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

Kaza, merkez Yüreğir İlçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolu Kışla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AV 922 plakalı otomobil parçaları yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton refüj bariyerlerine çarptı.
TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın şiddetiyle kupa kısmında patlama meydana gelen TIR, alev topuna döndü. Alevler TIR’ın kupa ve dorsesini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede, TIR sürücüsünün yanmış bedeni bulundu.
DNA TESTİ YAPILACAK
TIR sürücüsünün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimliği ise yapılacak DNA testinin ardından belli olacak. Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerinin çalışmasının tamamlamasının ardından yeniden açıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
(DHA)
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