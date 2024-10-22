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Adana’da feci olay! Uykudaki annesini, babasını ve anneannesini tabancayla başından vurdu

22.10.2024 07:24
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Adana’dan mezarlıkta yaşanan aile katliamı sonrası bir felaket haberi daha geldi. 26 yaşındaki bir şahıs uykudaki annesini, babasını ve anneannesini başından vurdu. Ailesini vahşice katleden S.A. olay sonrası gözaltına alınırken şizofreni tedavisi gördüğü de öne sürüldü.

Adana’da feci olay! Uykudaki annesini, babasını ve anneannesini tabancayla başından vurdu

Adana'da, S.A. (26) yatağında uykudaki annesi Mintaha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) tabancayla başından vurdu. Olayda anne ve anneanne hayatını kaybederken, baba ise ağır yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen S.A., birlikte yaşadığı anne ve babası ile bazı konular nedeniyle tartışıp, aile içi sorunlar yaşamaya başladı. S.A., gece uykuda olan annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Aydın'ı başlarından tabanca ile vurdu.

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Daha sonra S.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurularak yaralı halde oldukları yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İLK İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne ve anneannenin öldüğü belirlendi. Ağır yaralı baba İlyas Aydın ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, S.A.'yı gözaltına aldı. S.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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Hayatını kaybeden Mintaha Aydın ve annesi Ülfet Aydın'ın cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Mezarlıkta aile katliamı Mezarlıkta aile katliamı

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı aile
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