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Adana'da feci ölüm! Yuvarlanan tomruğun altında can verdi

24.01.2021 22:07 | Son Güncelleme:
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Adana'da feci ölüm! Yuvarlanan tomruğun altında can verdi

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan Mehmet Çörten (74), daha önceden kesilen tomruğun eğimli arazide yuvarlanması sonucu altında kalarak, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye Çandıran Mahallesi kırsalında meydana geldi.

YUVARLANAN TOMRUĞUN ALTINDA KALDI

Ormanlık alanda izinli olarak kesim yapan Mehmet Çörten, daha önceden kesilerek sahada bırakılan ve eğimli arazide yuvarlanan tomruğun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, tomruğun altından çıkartılan Çörten'in öldüğünü belirledi. Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelenin ardından Çörten'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, devam ediyor. (DHA)

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