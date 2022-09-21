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Adana'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

21.09.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında aktif subay, emekli subay, öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme ağı 'ByLock' kullandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon için harekete geçti.

10 KİŞİYE GÖZALTI

Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö Adana
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