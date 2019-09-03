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Adana'da FETÖ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 08:07 | Son Güncelleme

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ operasyonu!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FFETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında 1’i teğmen, 1’i astsubay, 20’si askeri okuldan atılan öğrencilerden oluşan 22 zanlıya gözaltı kararı verildi.

Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana merkezli 4 ilde operasyon başlattı.

Operasyonda zanlılar gözaltına alınarak Adana’ya getirildi. Adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı ileri sürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ

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