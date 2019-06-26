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Adana'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 07:27 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı terör örgütü hakkında yürüttüğü soruşturmada 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı terör örgütü hakkında yürüttüğü soruşturmada 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti operasyon düzenlendi.

GÖZALTILAR VAR

Eş zamanlı yapılan baskınlarda Fetullahçı terör örgütü olduğu ileri sürülen kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar arasında, atanamayan öğretmenler ile askeri okuldan atılan öğrencileri olduğu öğrenildi.

(İHA)

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