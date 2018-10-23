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Adana'da film gibi kovalamaca! Görüntüleri zorla sildirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 08:03 | Son Güncelleme

Adana’da polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı. Gazetecileri fark edince görüntüleri zorla sildirdi.

Adana’da alkollü ve ehliyetsiz sürücü uygulama noktasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Filmleri aratmayan kovalamaca sonucunda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri cipe ‘dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına rağmen durmayan 01 CKR 44 plakalı cip sürücüsü polislerin üzerine aracını sürerek kaçtı. Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyoluna giren cip, kaçmayı sürdürdü. Peşindeki polis ekipleri, otoyolun Yüreğir çıkışında aracın önünü keserek yakaladı. İki şüpheli polis tarafından araç içerisinden indirilirken Ç.K’ın alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücü Ç.K’ya 7 bin 240 TL para cezası kesilirken, cipi trafikten men edildi.

GAZETECİYE BASKI YAPIP ZORLA GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİRDİ

Araç içerisinde bulunan sürücünün arkadaşı T.K olayı görüntüleyen gazetecileri fark edince yanlarına gitti. Daha sonra bir gazetecinin elini omzuna atarak, fotoğraf makinasında bulunan görüntüleri zorla sildirmesi dikkati çekti. Durumu fark eden polis ekipleri, T.K’yı gazetecilerin yanından uzaklaştırdı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Alkollü sürücü

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