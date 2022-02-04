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Adana'da fırın sahibi fırın çalışanını öldüresiye dövdü! Karısı tanıyamadı: Bu benim eşim mi?

04.02.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da fırında çalışan Cengiz Kılıç adındaki bir kişi öldüresiye dövülüp evinin önüne bırakıldı. Haber verilmesiyle olay yerine koşan Kılıç'ın eşi, ''Eşimi getirip köşeye bırakmışlar. Gittiğimde çok kötü durumdaydı, ben tanıyamadım. Bu benim eşim mi dedim inanamadım. Her tarafı mosmor olmuştu tanınmayacak şekildeydi. İşkence yapmışlar öldü sanıp bırakmışlar'' diyerek durumu gözyaşlarıyla anlattı.

Adana'da fırın sahibi fırın çalışanını öldüresiye dövdü! Karısı tanıyamadı: Bu benim eşim mi?

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde çöp toplayan görevliler elektrik direğinin dibinde yüzü kanlar içinde, gözleri morarmış ve ıslak bir şahıs gördü. Görevliler bu durumu şahsın bırakıldığı yerin en yakınındaki eve haber verdi. Vatandaşlar dışarı çıkıp şahsa doğru yaklaştıklarında fırında çalışan komşuları Cengiz Kılıç (45) olduğunu fark etti. Vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KOCASINI TANIYAMADI

Bu arada, eşi Hanife Kılıç’a (40) da haber verildi. Olay yerine gelen kadın, kocasını tanıyamadı. Daha sonra kocası olduğunu fark edince şok oldu. Olay yerine gelen ambulans Kılıç’ı Adana Şehir Hastanesine sevk etti. Kılıç’ın gece boyunca darp edildiği, kafatasında ve boynunda kırıklar olduğu, ayrıca Kılıç’ın sabaha kadar ıslatılarak dövüldüğü belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kılıç şimdi hayatta kalma mücadelesi veriyor. Polis ise olayın şüphelisi olduğu öne sürülen fırın sahibini arıyor.

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''HER TARAFI MOSMORDU''

Kılıç’ın eşi, yaşadığı olayı gözyaşları içinde şöyle anlattı: “Komşumun torunu uyandırdı beni, durumu anlattı şaka yapıyor sandım. Eşimi getirip köşeye bırakmışlar. Gittiğimde çok kötü durumdaydı, ben tanıyamadım. Bu benim eşim mi dedim inanamadım. Her tarafı mosmor olmuştu tanınmayacak şekildeydi. İşkence yapmışlar öldü sanıp bırakmışlar. Kıyafetleri sırılsıklamdı ne yaptıklarını bilmiyorum. Eşimi köşede temizlik işçileri bulmuş ve komşuya haber vermişler. İlk gittiğimde şöyle baktım ve dedim ki bu benim kocam mı, hiç tanınmayacak haldeydi. Kocamı fırıncı dövmüş.”

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(İHA)

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