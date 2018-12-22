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Adana'da fırsatçılığın böylesi! Binlerce balık su yüzüne çıkınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:14 | Son Güncelleme

Adana'da Seyhan Nehri sularının çekilmesiyle nehir yatağında oluşan gölcüklerde mahsur kalan balıklar oksijensiz kaldı. Binlerce balığın su yüzüne çıktığını gören vatandaşlar avlanmak için nehir yatağına akın etti. Görevliler, kayık ve ağlarla balık avlayan vatandaşları hoparlör ile uyardılar.

Adana'da fırsatçılığın böylesi! Binlerce balık su yüzüne çıkınca...

Seyhan Baraj Gölü’nün su tutmak için kapakları kapatılınca nehir yatağına akan su kesildi. Nehre çok az miktarda su verilince balıklardan bazıları telef oldu, binlerce küçük ve büyük balık da okjisensiz kalarak su yüzüne çıktı. Balıkları suyun yüzeyinde gören vatandaşlar ise oltalarını alarak nehre koştu.

ANONSLA UYARDILAR

Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, nehir kenarına gelerek inceleme yaptı. Ekipler Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerini arayarak, nehre can suyu verilmesini istedi.

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Bunun üzerine DSİ görevlileri, nehre bir miktar can suyu bıraktı.

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Bu sırada kayık ve ağlarla balık avlayan vatandaşları görevliler hoparlör ile uyarı anonsu yaparak bölgeden uzaklaştırdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana balık Seyhan Nehri

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