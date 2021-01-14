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  4. Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi

Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi

14.01.2021 00:04 | Son Güncelleme:
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Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi

Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada, bir caminin 24 yıllık minaresi yıkıldı. Minarenin, elektrik trafosunun üzerine devrilmesi sonucu mahalledeki tüm evlerin elektriği kesildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 18.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Cırıklı Mahallesi'ndeki caminin minaresi büyük bir gürültü ile yıkıldı.

Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması, olası yaralanma ve can kaybını engelledi. Ancak, minarenin elektrik trafosunun üzerine devrilmesi nedeniyle mahalledeki tüm evlerin elektriği kesildi. Mahalle Muhtarı Emin Memiş ve mahalle sakinleri, kaza riskine karşı minareye ait molozlarının savrulduğu bölgeyi şeritle çevirerek, önlem aldı.

"YARDIM İSTİYORUZ"

Muhtar Emin Memiş, mahalledeki camiyi 1997 yılında yaptıklarını, daha sonra yıkarak yenisini inşa ettiklerini ancak minareyi koruduklarını belirterek, "Yağmur yayıyordu, fırtına geldi. Ondan sonra bir gürültü geldi saat 18.30 ile 19.00 arasında. Bir baktım imam geldi, caminin minaresinin yıkıldığını söyledi. Minare trafonun üzerine ve taziye evinin çatısına düşmüş. Minare trafonun üzerine düştüğü için köyde şu anda elektrik yok, verilecek durumda da değil. Yetkililer, yarın gelecekler. Elektrik verip veremeyecekleri yarın belli olacak. Minaremiz 1997 yılında yapıldı. Daha önceki yağmur ve fırtınalarda bir tehlike yaşamamıştı. Yetkililerden yardım istiyoruz, minaremizi geri yaparlarsa çok memnun oluruz" dedi.

Maddi zararın gün ağarınca netleşeceği belirtilirken, TEDAŞ yetkilileri ise mahalleye elektrik vermek için çalışma başlattı. (DHA)

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