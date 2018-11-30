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Adana'da 'fotoğraf' kavası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

Adana'da arkadaşıyla birlikte gezmeye gittiği parkta fotoğraf çektirirken yanına gelen şahıs tarafından "Burası bizim mekanımız, burada fotoğraf çekemezsiniz" denilerek bıçaklanan genç hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Olay 17 Kasım günü Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Yalçın Park içinde meydana geldi.

İddiaya göre, Muhammet Furkan Birkaç (17) ve İlyas Can (20) buluştuktan sonra gezmek için parka gitti. Parkta fotoğraf çekilen gençlerin yanına gelen M.S. (16) ve A.T. (16),“Burası bizim mekanımız, bizim semtimiz. Burada fotoğraf çekilemezsiniz” dedi. İki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. M.S., yanında bulunan bıçakla Muhammet Furkan Birkaç’ı karnından İlyas Can’ı sırtından bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İki çocuk olaydan sonra kaçarak izlerini kaybettirirken Muhammet Furkan Birkaç ve İlyas Can, tedavi için Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Furkan Birkaç 2 gün sonra hayatını kaybetti.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken diğer taraftan da İlyas Can ve diğer görgü tanıklarının verdiği eşkale uygun bir kişiyi aramaya başladı.

TESPİT EDİLDİ

Cinayet büro ekibi 100’e yakın izlediği güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İzlenen görüntülerde zanlıların mahallede olduklarını belirlendi. Cinayet olayına karışan M.S. ve A.T., evlerinde gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden olayda bıçağı kullandığı ileri sürülen M.S., tutuklanırken A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

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adana kavga fotoğraf

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Serbest kalırsa şaşırmam
yine. adana. yine. olay
Adana Adana Adana Adana bu kadar problemli bir il daha yok
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