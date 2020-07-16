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Adana'da freni patlayan yolcu otobüsü traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 22:58 | Son Güncelleme

Adana’da freni patlayan yolcu otobüsü, önce traktöre ve minibüse ardından refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Adana'da freni patlayan yolcu otobüsü traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralı

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir yolcu otobüsü ışıklarda durmak istedi, ancak aracının freni patladığı için duramadı. Duramayan otobüs önce bir traktöre çarptı ardından da bir minibüse çarptı. Traktör ve minibüs çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrildi.

Yolcu otobüsü 1 kilometre ilerideki refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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