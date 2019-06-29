Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

Adana'da Hakan U.'nun yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Savcılıktan alınan izinle Hakan U.'yu 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, İbrahim Ö.'nün, Gülizar B. (45), Birgül K.'nın (39) "Çok para kazanacaksın" vaadiyle il dışından getirdiği genellikle kimsesiz, eşinden boşanmış veya maddi durumu kötü olan kadınları ağlarına düşürdüğünü tespit etti.

Çete üyelerinden İsmet A. (53) ve Turgut E.'nin (53) ise il dışından müşteri getirdiği, taksicilik yapan Ali A.'nın da çetenin ağına düşürdüğü kadınları taşıdığı öğrenildi. Yunus g. ve Osman T.'nin kiraladıkları evleri fuhuş yapılması için günlük kiraya verdiğini belirleyen polis, Buket S. (30) ile Hakan U.'nın çete lideri olduğunu ortaya çıkardı.

Çetenin ayda 150 bin lira para elde ettiği ve lüks otelleri kullandıkları öğrenildi.

'BEN TEK GELMİYORUM TAKIMIM VAR'

Çete liderlerinden Buket S.'nin kendisiyle ilişkiye girmek isteyen kişilere "Ben tek gelmiyorum, takımım var" dediği, bu şekilde beraberindeki kadınlar üzerinden daha çok para elde etmeyi amaçladığı, kadınlara "Makyajınızı güzel yapın, iyi giyinin" dediği ortaya çıktı.