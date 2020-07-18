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  4. Adana'da fuhuş çetesi çökertildi! Muş'ta yakalandı

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi! Muş'ta yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 09:30 | Son Güncelleme

Adana'da polisin operasyonuyla çökertilen fuhuş şebekesinden firari şüpheli Fadime Ş., Muş’ta yakalandı. Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin teknik takibine takılmamak için 'makarna istiyorum', 'uzun makarna istiyorum' ve 'makarna salçalı olsun' ifadeler kullandıkları tespit edildi.

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi! Muş'ta yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın çıkarttığı yakalama kararının ardından 30 Haziran’da şafak vakti düzenlediği operasyonda 20’si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 16’sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 5’i ev hapsi cezasına çarptırıldı.

ŞİFRE: MAKARNA

Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin teknik takibine takılmamak için, şebeke liderliğini yaptığı belirlenen K.K., S.Ç. ve A.D. ile konuşurken, “makarna istiyorum”, bir gece boyunca birliktelik istediklerinde “uzun makarna istiyorum”, birden fazla kadınla birlikte olmak istediklerinde ise “makarna salçalı olsun” dediği öne sürüldü.

MUŞ'TA YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınamayan firari şüphelilerden Fadime Ş.’nin Muş’ta olduğunu belirleyen polis, harekete geçti. Adresinin tespit edilmesinin ardından evine baskın yapan polis, Fadime Ş.’yi yakalayarak Adana Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. Şüpheli Fadime Ş.’nin ifadesinde, kendisinin fuhuş yaptığını ancak fuhuş yaptırmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fadime Ş., çıkarıldığı mahkemece ‘fuhşa yer temin etmek ve aracılık yapmak’ suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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