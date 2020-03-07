HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş

Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

Adana'da, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yaptıran çete çökertildi. 8'i kadın 23 kişinin yakalandığı operasyonla birlikte çetenin, polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde "Jantı lastiğe takalım", "Duvara sıva yapalım" şifrelerini kullandığı ortaya çıktı. Bir kadının da çete üyesi kadına, eşiyle birlikte olması için 1500 TL ödediği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan polis, belirlenen adreslere 4 Mart sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8'i kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.

OTOYOLA SERVİS KALDIRMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K., Mehmet U., Yılmaz Ö., Kadir Ö. ve Kadir K.'nın, çetenin Adana-Gaziantep Otoyolu sorumlusu oldukları, kadınları otoyola götürerek 50 ila 100 lira arasında fuhşa zorladıkları belirlendi. Şüphelilerden Şervan A. ve Yılmaz Ö.'nün kadınları otomobillerle gidecekleri adreslere bırakıp aldıkları, Ozan I. ve Ali K.'nın da polise karşı nöbet tutukları ortaya çıktı. Lale K. ve oğlu İsa K. ile Aytül S. ve Mehmet A.'nın kadınlara, masaj salonlarında 150 ila 1500 lira arasında fuhuş yaptırdıkları da saptandı.

KOCASINA KADIN AYARLAMIŞ

Çetenin polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde, "Jantı lastiğe takalım", "Duvara sıva yapalım" şifrelerini kullandığı belirlendi. Operasyon kapsamında, çete üyeleriyle fuhuş için anlaşan 45 kişinin de ifadesine başvuruldu. Bu kişiler arasında bulunan bir kadının, kocası ile ilişkiye girmesi için çete üyesi kadınla 1500 TL'ye anlaşıp, parayı ödediği de tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Uzman çavuş alımıyla ilgili yeni gelişmeUzman çavuş alımıyla ilgili yeni gelişme
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
1/
Anahtar Kelimeler:
adana fuhuş

En Çok Okunan Haberler

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Survivor'da ilginç anlar: Öp bir kere!

Survivor'da ilginç anlar: Öp bir kere!

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bir ilde koronavirüs paniği! Valilik'ten açıklama geldi

Bir ilde koronavirüs paniği! Valilik'ten açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Valilik duyurdu! İdlib'den kahreden haber

Valilik duyurdu! İdlib'den kahreden haber

Saman balyalarının arasından çıktı

Saman balyalarının arasından çıktı

Diğer Haberler
İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası oluyor

İHA buluyor, SİHA yok ediyor

Şenay komutanın başlattığı proje, kadına şiddeti bitirdi

Projesi yüzde yüz başarı elde etti

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 17'e yükseldi

ABD'de koronavirüs can almaya devam ediyor

Kayseri'de 400 yıllık gelenek! 300 kuyuyu karla dolduruyorlar

300 kuyuyu karla dolduruyorlar

10 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

10 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Bakanlık duyurdu: Cezaevlerine okullar açılacak, 2 bin 500 öğretmen alınacak

Bakanlık duyurdu: Cezaevlerine okullar açılacak, 2 bin 500 öğretmen alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.