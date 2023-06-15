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Adana'da garip olay! Treni durdurup yaptığı şey hayrete düşürdü

15.06.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da garip bir olay meydana geldi. Bir kişi, tren raylarının üzerine çıkarak beklemeye başladı. Mersin yönüne giden yük trenin makinisti, raylardaki kişiyi görünce güçlükle durabildi. Trenin durmasından ardından ismi öğrenilemeyen kişi ise trene el sallayıp bölgeden uzaklaştı.

Olay akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki demiryolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen genç yaşlarda bir erkek, rayların üzerine çıkarak beklemeye başladı. Kısa süre sonra Mersin yönünü giden yük trenin makinisti, demiryolunda duran vatandaşı görünce fren yaparak lokomotifi güçlükle durdurabildi.

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TRENİ DURDURUP EL SALLADI

Trenin durmasının ardından makiniste el sallayan kişi, sakin tavırlarla yürüyerek demiryolundan uzaklaştı.

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Tren, yoluna devam ederken, görevliler durumu polise bildirdi.

Kaynak: DHA


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Adana tren

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