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Adana'da gece vakti akılalmaz olay! Ev sahibini gören hırsız 3'üncü kattan atladı

17.11.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da arkadaşıyla birlikte 4 katlı apartmanın 3'üncü katına giren hırsız ev sahibini görünce kaçmak için balkondan aşağı atladı. Telefon direğine asılarak aşağı inen arkadaşı çaldığı telefonlarla kaçarken, düşerek yaralanan Cumali K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da gece vakti akılalmaz olay! Ev sahibini gören hırsız 3'üncü kattan atladı

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşandı. Telefon direğine çıkıp, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daireye giren hırsızlık şüphelisi Cumali K. (46) ile soyadı öğrenilemeyen Mesut isimli arkadaşı, evdeki cep telefonlarını çaldı.

3'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

Seslere uyanan ev sahibi ile karşılaşan şüpheliler, kaçmak için balkona yöneldi. Mesut isimli şüpheli, telefon direğine asılarak aşağı inmeyi başarırken Cumali K., 3'üncü kattaki evin balkonundan aşağıya atlayıp yaralandı. Diğer şüpheli, gecenin karanlığından yararlanıp Cumali K.'yı da olay yerinde bırakarak kaçtı.

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YARALI HALDE BULUNDU

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi Cumali K.'yı yanında tornavida ve eldivenlerle yaralı halde buldu. Yaralı hırsızlık şüphelisi, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumali K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hırsızlık için gelmediğini söyleyerek, eldiven ve tornavidanın ise kaçan Mesut isimli kişiye ait olduğunu iddia etti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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