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Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 00:32 | Son Güncelleme

Adana’da haraç verme meselesi yüzünden bir barda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında bir müşteri de kalp krizi geçirdi. Silahla yaralanan şahıslardan birinin annesi olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

İddiaya göre, Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi Galeria İş Merkezi’nde bulunan bir bardan haraç almak isteyen kişiler ve iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bar adeta savaş alanına döndü. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada, 2 kişi tabanca ile 1 kişi darp edilerek yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

MÜŞTERİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Adana Şehir Hastanesi, Seyhan Devlet Hastanesi, Çukurova Devlet Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga sırasında bar içerisinde bulunan bir kişi de silah seslerini duyunca fenalaştı. Sağlık ekipleri şahsın kalp krizi geçirdiğini tespit ederken hastaneye kaldırdı. Olay mahallinde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

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Öte yandan, silahla yaralanan şahıslardan birinin annesi olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Silahlı kavga

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