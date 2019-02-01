HABER

Adana'da gece yarısı EYP'li saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 07:06 | Son Güncelleme

Adana’da motosikletli kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

Adana'da gece yarısı EYP'li saldırı

Olay, Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 42177 sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kişi ve kişiler müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı (EYP) atıp hızla olay yerinde kaçtı. Gürültü üzerine uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisler EYP’in parçalarını toplayarak detaylı inceleme için emniyete götürdü.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışması başlattı.

AW611255_02

AW611255_04

İHA


PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?
Avrasya Tüneli ulaşıma açıldıAvrasya Tüneli ulaşıma açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana el bombası saldırı

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Survivor Merve Aydın’ın isyanı

Survivor Merve Aydın’ın isyanı

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bin 500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı! Şehrin yanı başında...

Bin 500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı! Şehrin yanı başında...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 1 Şubat Cuma (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Ankara'da gecekondu yangını: 5 yavru köpek telef oldu

Dumanı gören dışarı fırladı ama... 'Kurtaramadık yazık oldu'

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Mehmet Ferden Çarıkçı atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi böyle kurtarıldı

Beyoğlu'nda gece yarısı can pazarı!

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.