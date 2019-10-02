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Adana'da gece yarısı korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 03:27 | Son Güncelleme

Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sesine uyanan ev sakinleri panikle durumu polise bildirdi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sesine uyanan ev sahibi panikle durumu polis ekiplerine bildirdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele polisleri ile Özel Harekat polisleri sevk edildi. Terör olaylarının yoğun yaşandığı mahalle olmasından dolayı özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları EYP üzerinde yaptığı incelemelerin ardından, parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arama çalışmaları başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana eyp patlama

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