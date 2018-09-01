Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan İlçesi Gökçeler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri araç başında hareketsiz şekilde yatan birini gördü. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kontrolleri sırasında şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede ölen kişinin Hasan İlin (48) olduğunu belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Sonra ki incelemelerde İlin’in ölümü şüpheli olarak belirlendi. İlin’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından İlin’in kesin ölüm nedeni belirlenecek.

İHA/AA

