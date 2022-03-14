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  4. Adana’da gelin arabasının önünü kesti, verilen parayı beğenmeyince araç üzerinde yolculuk yaptı

Adana’da gelin arabasının önünü kesti, verilen parayı beğenmeyince araç üzerinde yolculuk yaptı

14.03.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da gelin arabasının önünü kesip para isteyen şahıs, damadın verdiği 20 lirayı beğenmeyerek, yaklaşık 1 kilometre araç üzerinde yolculuk yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

İddiaya göre Durdane ve Turgut K. çifti evlilik hazırlığı için yola çıktı. Fuzuli Caddesi'nde ışıklarda duran gelin arabasına yaklaşan bir kişi para istedi. Damat şahsa 20 lira verdi. Ancak parayı beğenmeyen şahıs biraz daha para istedi. Damat para vermeyerek yeşil ışık yanınca hareket etti. Bunun üzerine aracın ön tarafına oturan şahıs bütün ikazlara rağmen aracın üzerinden inmedi.

ATLAYIP KAÇTI

Damat, şahsı indiremeyince yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra polis noktası görerek aracını oraya doğru sürdü. Bu durumu fark eden şahıs araçtan atlayıp kaçtı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

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Adana
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