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Adana'da genç kadına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 07:35 | Son Güncelleme

Adana'da evinin önünde ismi açıklanmayan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Aysu Ü. (20), kolundan yaralandı.

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70609 Sokak'ta meydana geldi. Gece evine gelen Aysu Ü., iddiaya göre otomobil ile yanına gelen kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Koluna isabet eden mermiyle yaralanan Aysu Ü., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aysu Ü.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan ismi açıklanmayan saldırganın, olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Silahlı saldırıya uğrayan kadın, kolundan yaralandı

(DHA)

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