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Adana'da genç kadının hayatını kabusa çeviren asansör sapığı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı: Sevgiliyiz

25.05.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Fide Uyarlar adındaki kadını asansörde taciz eden, evinde alıkoyan ve günlerce işkence eden zanlı tutuklandı. Gökhan K. adındaki zanlı ifadesinde, genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini kavga ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi. Uyarlar ise, birkaç kez "merhaba" dediği erkek tarafından alıkonulduğunu Gökhan K.'nin evlenme teklifinde bulunduğunu kabul etmeyince çıldırdığını ve 11 aydır hayatını zindana çevirdiğini iddia etti.

Adana'da genç kadının hayatını kabusa çeviren asansör sapığı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı: Sevgiliyiz

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, İstanbul’da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana’ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K. (45) ile tanışmış ve sadece birkaç kez Gökhan K. ile merhabalaşan Uyarlar, daha sonra şahsın tacizine, işkencesine maruz kalmıştı.

TUTUKLANDI

Son olarak da zanlı Uyarlar'ın evine girmiş ve kadını yine alıkoymuş, asansörde de taciz etmişti. Genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, “Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan” tutuklandı.

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''EVİNE ZORLA GİRMEDİM SEVGİLİYİZ''

Zanlının ifadesinde genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini kavga ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi. Genç kadın ise ifadesinde sevgili olduklarını yalanladığı, sadece bahçede tanıştıklarını sonra kendisine musallat olduğunu evlenme teklifinde bulunduğunu kabul etmeyince çıldırdığını ve 11 aydır hayatını zindana çevirdiğini iddia etti.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olayla ilgili yeni görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının zanlıyı evinden kovduğu ancak zanlının bir türlü evden gitmeyip rahat tavırlar takındığı görüldü. Bir başka görüntüde ise Fide Uyarlar’ın zanlı tarafından darp edildikten sonra gözünün mor ve şişmiş halinin görüntüsü ortaya çıktı.

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(İHA)

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