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Adana'da görenleri şaşkına çeviren olay! Su borusundan 6 metrelik ağaç kökü çıktı

16.01.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde su borusundan çıkan 6 metrelik dut ağacının kökü görenleri şaşkına çevirmeyi başardı. Yaklaşık 6 metrelik dut ağacının kökleri, ekiplerin uzun süren çalışması ve iş makinası aracılığı ile su borusundan çıkartıldı.

Adana'da görenleri şaşkına çeviren olay! Su borusundan 6 metrelik ağaç kökü çıktı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bağözü Mahallesi'nde bulunan Duraluşağı-Çandık mahallelerini besleyen su borusundan çıkarılan dut ağacının kökü görenleri şaşkına çevirdi.

SU BORUSU TIKANINCA ANLAŞILDI

Su borusunun içine sızan dut ağacının kökleri yıllar sonra borular tıkanınca fark edildi.

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Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, uzun süren çalışma ile iş makinası aracılığı ile yaklaşık 6 metrelik dut ağacının köklerini su borusundan çıkardı.

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Borunun içini kaplayan dut ağacı kökleri görenleri şaşırttı. (İHA)

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