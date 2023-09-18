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Adana'da haraç cinayeti! İş yeri sahibine kurşun yağdırdı

18.09.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir iş yeri sahibi, kendisinden haraç isteyen kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayete kurban giden Ahmed Madarati'nin ağabeyi ise şahsın sürekli kendilerinden haraç istediğini, çevredeki iş yerlerini de haraca bağladığını öne sürdü.

Adana'da haraç cinayeti! İş yeri sahibine kurşun yağdırdı

Edinilen bilgiye göre olay, Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır cep telefonu dükkanı işleten yabancı uyruklu Ahmed Madarati‘den (30) ismi öğrenilemeyen bir kişi, haraç istemeye başladı.

Bugün öğleden sonra tekrardan dükkana gelen şahıs, Madarati’ye ‘Haraç vermiyorsan cep telefonu vereceksin’ dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Haraç isteyen şahıs yanında getirdiği tabanca ile Madarati’ye 2 el ateş etti ancak ıskaladı.

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KAÇTI AMA SALDIRIDAN KURTULAMADI

Daha sonra da tabanca tutukluk yaptı. Bunun üzerine Ahmed Madarati, dükkandan kaçtı ancak şahıs arkasından kovalamayı bırakmadı.
Şahıs, Madarati’ye arkadan 2 el tekrardan sıktı ve kaçtı. Bir süre daha kaçan genç adam, 32056 sokağa geldiği sırada yere düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ahmed Madarati, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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Gazetecilere konuşan Ahmed Madarati'nin ağabeyi Ammar Madarati ise şahsın sürekli kendilerinden haraç istediğini, çevredeki iş yerlerini de haraca bağladığını öne sürdü. (İHA)

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cinayet Adana

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