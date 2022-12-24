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  4. Adana'da hareketli anlar! Boşanmak istemeyen uzman çavuş üç kişiyi silahla rehin aldı...

Adana'da hareketli anlar! Boşanmak istemeyen uzman çavuş üç kişiyi silahla rehin aldı...

24.12.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşi ve çocuğunun da arasında olduğu üç kişiyi rehin aldı. Kaçıp girdiği mağazadaki çalışanları da rehin alan şahıs polisin uzun uğraşlar sonucu gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Uzman çavuş C.D., boşanmak isteyen eşi F.D. ve çocuğunun da arasında bulunduğu üç kişiyi silahıyla rehin aldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye özel harekat ekibinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi.

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Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu C.D. çocuk ve kadınları serbest bırakıp kaçarak bir mağazaya girdi. Mağazadaki çalışanları da rehin alan ve ardından başına silah dayayan C.D.'yi buradan da kaçmaya çalışırken polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı. (İHA)

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Adana rehine

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