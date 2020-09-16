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  4. Adana'da hareketli dakikalar! Kız arkadaşını 9. kattaki balkondan sarkıtan saldırgan yakalandı

Adana'da hareketli dakikalar! Kız arkadaşını 9. kattaki balkondan sarkıtan saldırgan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 07:54 | Son Güncelleme

Adana'da evine girip darbettiği kız arkadaşını 9.kattaki dairenin balkonundan sarkıtan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana'da hareketli dakikalar! Kız arkadaşını 9. kattaki balkondan sarkıtan saldırgan yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde, bir apartmanın 9. katındaki dairede, bir kadının darbedildiği ve balkondan sarkıtıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekibi, 9.kata çıkarak şüpheli Z.Z.Y'ye (29) kapıyı açması ve kız arkadaşı S.T'yi (25) bırakması için ikazda bulundu.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Polisin uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve S.T'yi alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri sevk edildi.

KAPIYI KIRIP, İÇERİ GİRDİLER

Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Çeşitli yerlerinden darbedildiği belirlenen S.T'yi kurtaran ekipler, gözaltına aldıkları şüpheli Z.Z.Y'yi polis merkezine götürdü.

(AA)

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