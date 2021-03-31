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  4. Adana'da hareketli dakikalar! Uzun namlulu silahla saldırdılar

Adana'da hareketli dakikalar! Uzun namlulu silahla saldırdılar

31.03.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir eve kalaşnikof ve tabanca ile saldırı düzenleyen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, “Saldırıyı biz düzenlemedik, havaya ateş ettim, başka yere ateş etmedim” diyerek kendilerini savundu.

Adana'da hareketli dakikalar! Uzun namlulu silahla saldırdılar

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 54009 sokak içerisinde bulunan müstakil eve isimleri öğrenilmeyen 2 şüpheli kalaşnikof ve tabanca ile ateş açarak saldırı düzenlendi.

KOŞARAK KAÇMAYA BAŞLADI

Eve yaklaşık 15-20 el arası ateş açan şüpheliler olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Bölgeye gelen Seyhan Devriye Ekipleri, şüphelilerin kaçabilecekleri yerlerde arama çalışmaları başlattı.

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KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yapılan arama çalışmalarında şüpheliler, Narlıca Mahallesi ara sokaklarında, Seyhan polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis olayda kullanılan tabanca, kalaşnikof ve 40 adet mermi ele geçirdi.

"HAVAYA ATEŞ ETTİM"

Yakalanan her iki şüpheli, "Biz düzenlemedik. Havaya ateş ettim, başka bir yere ateş etmedim. Kalaşnikof benim değil” diyerek kendilerini savundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı

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