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  4. Adana'da hareketli gece! Polis aracı, kovalamaca sırasında ağaca çarptı: 2 yaralı

Adana'da hareketli gece! Polis aracı, kovalamaca sırasında ağaca çarptı: 2 yaralı

16.04.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis ekibi, 'dur' ihtarında bulunmalarına rağmen kaçan otomobilin sürücüsünü kovaladığı sırada, kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada iki polis memuru yaralanırken, kaçan otomobilin sürücüsü ise yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da hareketli gece! Polis aracı, kovalamaca sırasında ağaca çarptı: 2 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kavşakta uygulama yapan polis ekibi, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Otomobili takibe alan polis ekibi, Turgut Özal Bulvarı'ndan Türkmenbaşı Bulvarı'na dönüşte içinde bulundukları ekip otosunun kontrolden çıkması sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Kovalamaca sırasında diğer polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki polis memuru, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, kaçan otomobilin sürücüsünü Turgut Özal Bulvarı ile Kurttepe Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yakaladı. Gözaltına alınan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'ne götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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trafik kazası Adana

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