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  4. Adana'da hareketli gece! Silahlı saldırıya gitti, vurularak ağır yaralandı

Adana'da hareketli gece! Silahlı saldırıya gitti, vurularak ağır yaralandı

28.08.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da elinde tabancayla bir yere silahlı saldırıya giden şüpheli, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından sırtından vuruldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da hareketli gece! Silahlı saldırıya gitti, vurularak ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Salih A., Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde elinde tabanca ile bir yere silahlı saldırı düzenlemeye gittiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Sırtından 2 tane kurşun yarası alan Mehmet Salih A., olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Bir süre koştuktan sonra Mehmet Salih A., Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi ara sokaklarında yere yığıldı ve elindeki tabanca ile yedek şarjörü de yanına düştü.

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Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Salih A.’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Polis, Mehmet Salih’e ait olan tabancayı detaylı incelemek üzere emniyete götürdü. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini tespit etme çalışmaları devam ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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