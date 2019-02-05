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Adana'da hareketli saatler! Sivil polis pastanede yakaladı, ortalık birden karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:21 | Son Güncelleme

Adana'da sivil polis ekipleri, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’tehdit’, ’uyuşturucu satışı’, ’nitelikli yağma’ ve ’cinsel taciz’ suçlarından aranmakta olan Faruk E.'yi (46) müşteri gibi geldikleri pastanede yakaladı. Faruk E.'yi emniyete götürmek isteyen polis ekiplerine tepki gösteren 4 arkadaşı da gözaltına alındı.

Adana'da hareketli saatler! Sivil polis pastanede yakaladı, ortalık birden karıştı

Olay, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri iddiaya göre, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’tehdit’, ’uyuşturucu satışı’, ’nitelikli yağma’ ve ’cinsel taciz’ suçlarından hakkında arama kararı bulunan Faruk E.’nin arkadaşlarıyla birlikte pastanede olduğu ihbarını aldı.

Pastaneye müşteri gibi davranarak, giren sivil polisler, Faruk E.’nin içeride olduğunu görünce dışarıdaki ekiplere çevreyi ablukaya aldırdı. Olay yerine de çok sayıda sivil ve üniformalı ekipler sevk edildi. Bir süre sonra içeri giren üniformalı polisler, Faruk E.’yi gözaltına almak istedi. Bu sırada Faruk E.’nin yanında bulunan arkadaşları ise ekiplere tepki gösterdi. Polis, kendilerine direnen kişilere copla müdahale etti. Faruk E. ve yanındaki 4 arkadaşı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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