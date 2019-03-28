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Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Adana'da 9 katlı Seyhan Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan Şevki Ç. (51), kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

Olay, saat 15.30 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane çatısına çıkan Şevki Ç.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevredekiler çatıdaki kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Şevki Ç., hastanenin çatısından kendini boşluğa bıraktı.

Acil servisten gelen sağlık ekibinin kontrol ettiği Şevki Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

hass

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Şevki Ç.'nin psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana intihar Seyhan Devlet Hastanesi

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