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Adana'da hava bir anda değişti! Kabus gibi anlar: Dev vinç böyle devrildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.07.2024 18:24
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Türkiye sıcakla kavrulurken Adana'da hava bir anda değişti. Etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile reklam panoları uçtu. Bir şantiyedeki kule vinç ile çok sayıdaki ağaç da fırtına nedeniyle devrildi.

Adana'da hava bir anda değişti! Kabus gibi anlar: Dev vinç böyle devrildi

Kentin kuzey kısımlarında saat 17.00 sıralarında fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda bazı evlerin çatıları ile reklam panoları uçtu. Turgut Özal Bulvarı'nda da çok sayıda ağaç fırtına nedeniyle devrildi.

VİNÇ FIRTINA NEDENİYLE DEVRİLDİ

Çukurova ilçesindeki bir şantiyede bulunan kule vinç de fırtına nedeniyle devrildi. Yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

"HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ"

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Adana, Temmuz ortasında güneşten kavrulup, yaprak kıpırdamıyor diye konuşulurken her şey tersine döndü. Bir anda gelen kuvvetli fırtına, devasa vinçleri, elektrik direklerini devirdi, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Kabus gibi anlar yaşayan tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım kimsenin sağlığına zarar gelmemiştir."


Express
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Adana
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