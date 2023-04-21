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  4. Adana'da helikopter destekli asayiş uygulaması: 38 şüpheliye gözaltı

Adana'da helikopter destekli asayiş uygulaması: 38 şüpheliye gözaltı

21.04.2023 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 2 bin polis, 4 eğitimli köpeğin katılımıyla helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Adana'da helikopter destekli asayiş uygulaması: 38 şüpheliye gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 14 bin 484 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulama noktalarında şüpheliler üzerinde ve araçlarda arama yapan ekipler 6 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ile 44 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 12 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 16 fişek, 90 uyuşturucu hap ile 239,83 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

5 bin 251 aracı trafik yönünden inceleyen ekipler çalıntı olduğu belirlenen iki motosiklet yakaladı, 14 araç sürücüsüne 48 bin lira ceza uyguladı.

Ekipler, kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yeriyle ilgili adli işlem başlattı, kumar oynayan ve oynatan 4 şüpheliye ise 16 bin 220 lira ceza yazdı.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kavşaklarda da denetim yapan ekipler, dilencilik yaptığı tespit edilen 28 kişiye 15 bin 425 lira idari para cezası uyguladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana asayiş

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