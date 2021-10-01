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Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı

01.10.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 50 şüphelinin yakalanması için 500 polis ile şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalar sonucu çalıntı olduğu değerlendirilen birçok eşyaya el konuldu.

Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen 50 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 50 adrese şafak operasyonu düzenlendi. 500 polisin katıldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskın ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendirilen birçok eşyaya el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana
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